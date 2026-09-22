المجال العسكري والدفاعي.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع اليوناني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نيكولاوس دندياس وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أ.ح. محمد عدلي عبد الواحد سليمان رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ومن الجانب اليوناني؛ السفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير الجمهورية اليونانية بالقاهرة، واللواء أيوانيس كوريس مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية العسكرية بهيئة الأركان العامة للدفاع الوطني.

رحب الرئيس السيسي، بزيارة وزير الدفاع الوطني اليوناني إلى مصر، مشيرًا سيادته إلى محورية علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر واليونان، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال العسكري والدفاعي، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. كما طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.



وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أكد كذلك أهمية التعاون الثلاثي القائم بين مصر، واليونان، وقبرص، مشيرًا إلى ما بات يمثله هذا التعاون من نموذج ناجح للتعاون الإقليمي الهادف لتحقيق السلم والاستقرار والازدهار المشترك في منطقة شرق المتوسط. وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية مواصلة التعاون بين الدول الثلاث من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية في الدول الثلاث.



وأعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن اعتزازه بزيارة مصر، ونقل للسيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء اليوناني "ميتسوتاكيس"، مؤكدًا تقدير الجانب اليوناني لعمق العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر واليونان، ومشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

كما أعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تقدير بلاده للدور الهام الذي تقوم به مصر من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية