رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

تراجع مستمر في أسعار الذهب اليوم في مصر بختام تعاملات اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، حيث واصل المعدن الأصفر تراجعه لليوم الثاني على التوالي منذ بداية هذا الأسبوع، وجاء هذا التراجع متأثرا بالهبوط العالمي للذهب، ورغم هذا التراجع اليومي في أسعار الذهب إلا أن الذهب حقق مكاسب كبيرة خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تشهد أسعار الذهب خلال هذه الفترة حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار، ولكن بشكل عام تحقق أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا منذ شهر أغسطس الماضي ويستمر هذا الارتفاع خلال شهر سبتمبر الجاري، ورغم خسائر الذهب اليوم إلا أنه زاد بشكل كبير عن بداية شهر سبتمبر الجاري.

تراجع أسعار الذهب اليوم

سجل عيار 24 اليوم نحو 7223 جنيه ليتراجع بقيمة 63 جنيها عن سعر أمس الذي كان 7286 جنيه

فيما سجل عيار 21 اليوم نحو 6320.12 جنيه ليتراجع بقيمة 55.13 جنيه عن سعر أمس الذي كان 6375.25 جنيه

وسجل عيار 18 اليوم نحو 5417.25 جنيه متراجعا بقيمة 47.25 جنيه عن سعر أمس الذي كان 5464.50 جنيه



وسجل عيار 14 اليوم نحو 4213.42 جنيه متراجعا بقيمة 36.75 جنيه عن سعر أمس الذي كان 4250.17 جنيه

وسجل جنيه الذهب اليوم نحو 50561 جنيه ليتراجع بقيمة 441 جنيه عن سعر أمس الذي كان 51002 جنيه

وسجلت الأوقية اليوم نحو 224660.41 جنيه متراجعة بقيمة 1959.52 جنيه عن سعر أمس الذي كان 226619.93 جنيه

مكاسب قوية للذهب خلال شهر سبتمبر الجاري

سجل عيار 24 اليوم نحو 7223 جنيه ليرتفع بقيمة 126 جنيها مقارنة بسعر يوم 1 سبتمبر الذي كان 7097 جنيه

فيما سجل عيار 21 اليوم نحو 6320.12 جنيه ليرتفع بقيمة 110.24 جنيه مقارنة بسعر يوم 1 سبتمبر الذي كان 6209.88 جنيه



وسجل عيار 18 اليوم نحو 5417.25 جنيه مرتفعا بقيمة 94.50 جنيه مقارنة بسعر يوم 1 سبتمبر الذي كان 5322.75 جنيه

وسجل عيار 14 اليوم نحو 4213.42 جنيه مرتفعا بقيمة 73.50 جنيه مقارنة بسعر يوم 1 سبتمبر الذي كان 4139.92 جنيه

وسجل جنيه الذهب اليوم نحو 50561 جنيه ليرتفع بقيمة 882 جنيه مقارنة بسعر يوم 1 سبتمبر الذي كان 49679 جنيه

وسجلت الأوقية اليوم نحو 224660.41 جنيه مرتفعة بقيمة 3919.04 جنيه مقارنة بسعر يوم 1 سبتمبر الذي كان 220741.37 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 نحو 7223.00 جنيه

سجل عيار 21 نحو 6320.12 جنيه

سجل عيار 18 نحو 5417.25 جنيه



سجل عيار 14 نحو 4213.42 جنيه

سجلت أوقية الذهب نحو 224660.41 جنيه

سجل جنيه الذهب نحو 50561.00 جنيه