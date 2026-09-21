بسيوني: أسعار الزيت السائب مستقرة لدى كبرى الشركات

قال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيت السائب شهدت بعض الارتفاعات لدى بعض الشركات، موضحًا أن عدد شركات الزيوت في مصر كبير، لكن الشركات الكبرى ما زالت تحافظ على أسعارها دون تغيير.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك شركات ما زالت أسعارها ثابتة في جميع المنتجات، بما فيها الزيت السائب، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد تتخذ إجراءات مرتبطة بالأسعار؛ نتيجة مخاوفها من التعرض لخسائر خلال المرحلة الحالية.

المنتجات الغذائية

وأوضح أن الزيت السائب لا يذهب إلى المستهلك بشكل مباشر في الأساس، وإنما يذهب إلى محال ومطاعم الأغذية، لافتًا إلى أن أي ارتفاع في أسعاره ينعكس بالتالي على تكلفة المطاعم والأطعمة التي تعتمد عليه، مثل الفول والطعمية وغيرها من المنتجات الغذائية.