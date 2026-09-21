ضبط 2500 لتر زيوت سيارات مستعملة قبل إعادة تدويرها وطرحها في الأسواق بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علي تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد البيئة وسلامة المواطنين، وفي اطار ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة، من ضبط 2500 لتر من زيوت السيارات المستعملة بقرية تله، كانت معدة لإعادة تدويرها وإعادة طرحها بالأسواق.

جاء ذلك خلال إحدى الحملات الرقابية التي استهدفت رصد ومواجهة الممارسات المخالفة للاشتراطات والضوابط البيئية المنظمة لتداول الزيوت المستعملة، حيث أوضحت الجهات المعنية أن إعادة استخدام أو تداول هذه الزيوت بصورة غير مطابقة للمواصفات قد يؤدي إلى أضرار بالمركبات، ويعرض أصحاب السيارات لخسائر مادية، فضلًا عن التأثيرات السلبية على البيئة الناتجة عن التعامل غير الآمن مع الزيوت المستعملة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بمختلف المناطق لرصد وضبط أي ممارسات مخالفة والتعامل معها بكل حسم، حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات والمواصفات بما يحمي أصحاب السيارات من الأضرار والخسائر.