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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا ويؤكد: اليوبيل الذهبي نقطة انطلاق نحو التطور والريادة

رئيس الجامعة يستقبل الطلاب
رئيس الجامعة يستقبل الطلاب
ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم، طلاب الجامعة الجدد والقدامى، تزامنًا مع انطلاق أول أيام العام الجامعي الجديد 2026/2027، وذلك على البوابة الرئيسية للجامعة، وسط أجواء من الترحيب والحفاوة بالطلاب، وحرص على مشاركتهم فرحتهم ببدء عام دراسي جديد.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته واستقباله للطلاب، الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، إلى جانب مديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، حيث حرصوا على متابعة انتظام أعمال الاستقبال والتنظيم، وتقديم الدعم والإرشاد للطلاب مع بداية العام الدراسي.

كما شاركت أسرة «طلاب من أجل مصر» في أعمال التنظيم والاستقبال من خلال مكاتب الاستقبال الذي نفذت وفقاً للهوية البصرية للجامعة والتي أقيمت عند مدخل الجامعة، لتقديم الإرشادات اللازمة للطلاب، ومساعدتهم في التعرف على مقار الكليات والخدمات الجامعية، والرد على استفساراتهم، بما يسهم في تيسير خطواتهم الأولى داخل الحياة الجامعية.

وقدم رئيس الجامعة الهدايا التذكارية للطلاب، إلى جانب الأدلة التعريفية التي تتضمن معلومات عن الجامعة وكلياتها، والخدمات والأنشطة الطلابية التي تقدمها في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على أن يبدأ طلابها عامهم الدراسي بروح إيجابية وشعور بالانتماء إلى جامعتهم.
ويأتي انطلاق العام الجامعي الجديد متزامنًا مع احتفال جامعة المنيا بيوبيلها الذهبي ومرور خمسين عامًا على تأسيسها، في مناسبة تاريخية تستعيد فيها الجامعة مسيرة خمسة عقود من العطاء والإنجاز، وتستشرف في الوقت ذاته مرحلة جديدة من التطوير والتحديث والانطلاق نحو المستقبل.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة شهدت خلال الفترة الماضية أعمال تطوير وتحديث شاملة طالت مختلف قطاعاتها ومنشآتها، في إطار الحرص على توفير بيئة جامعية متطورة تواكب توجهات التعليم الحديثة وتستجيب لاحتياجات الطلاب والمجتمع وسوق العمل.
 

المنيا جامعة المنيا العام الجامعي الطلاب

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