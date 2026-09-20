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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد رصف الطرق بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي

محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان "بداية من منطقة شباب الخريجين
محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان "بداية من منطقة شباب الخريجين
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية الموسعة اليوم، بدء أعمال المرحلة الأولى لرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، كما تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان بحي الضواحي، بداية من منطقة شباب الخريجين وحتى قوات الأمن، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمنظومة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة  والاستاذ محمد الشناوى رئيس حي الضواحي،والمهندسة احسان برمه مدير مديرية الطرق ببورسعيد، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من القيادات والجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان "بداية من منطقة شباب الخريجين

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بالمنطقتين، واطلع على معدلات التنفيذ وموقف الأعمال، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ وتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق للجدول الزمني المحدد.

وتشمل أعمال التطوير بمنطقة السيدة نفيسة رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية، وتنفيذ أعمال البنية التحتية، وتركيب بلدورات جديدة، وتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة.

كما تشمل أعمال تطوير شارع أسوان أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، وتطوير منظومة الإنارة العامة، وزيادة المسطحات الخضراء، إلى جانب أعمال التطوير والتجميل بالمحيط العام للشارع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بالتوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، مع رفع كفاءة منظومة الإنارة وإزالة التعديات والإشغالات، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من أعمال التطوير وتحسين الصورة البصرية للمنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية تأتي ضمن خطة المحافظة المستمرة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية بالمناطق السكنية، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة العامة بما يوفر بيئة حضارية وآمنة تليق بالمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد حي الضواحي محافظة بورسعيد

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