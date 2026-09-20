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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل صوص الشيدر اللذيذ.

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الطريقة الأولي لعمل صوص الجبنة الشيدر :

المقادير:

200 جرام جنبة شيدر حمراء مبشورة.

1.5 ملعقة كبيرة زبدة.

1.5 ملعقة كبيرة دقيق.

كوب وربع حليب.

1\2 ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة كركم ( اختياري لعزيز اللون ).

طريقة التحضير :

نضع طاسة علي النار ونضع بها الزبدة وننتظر حتي تذوب ثم ننزل بالدقيق ونقلب لمدة دقيقتين ثم ننزل بالحليب ونستمر بالتقليب حتي يبدأ الحليب في الغليان ثم نطفئ النار.

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر

نقوم بإضافة الجبنة الشيدر المبشورة بالتدريج ونقلب حتي تذوب الجبنة تماماً ويمكن تخفيف القوام بإضافة كمية من الحليب

الطريقة الثانية لعمل صوص الجبنة الشيدر :

 

المقادير :

200 جرام جبنة شيدر حمراء مبشورة.

1.5 ملعقة كبيرة نشا.

كوب وربع حليب.

طريقة التحضير :

نضع الحليب في إناء وننزل عليه بالنشا ونقلب جيداً علي البارد.

نرفع الحليب علي النار وننزل بالجبنة الشيدر المبشورة بالتدريج ونقلب حتي تذوب الجبنة تماماً ونلاحظ غليان الخليط.

يمكننا تخفيف القوام بإضافة كمية من الحليب حتي نحصل علي القوام المطلوب وبالهنا

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طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

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