العجيري يفتتح برنامجا لتدريب الطلاب اليمنيين بالجامعات المصرية

افتتح السفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية، وبحضور الوزير المفوض عبد الملك علي دحان، القائم بأعمال المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الجامعة العربية، فعاليات برنامج التدريب للطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات المصرية.

ورحب العجيري بالمشاركين في البرنامج، مؤكدا أن تنظيمه يأتي في إطار اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتأهيل الشباب العربي وتنمية قدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة عمل الجامعة ودورها في دعم العمل العربي المشترك.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن البرنامج يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وصقل المهارات العملية، بما يسهم في إعداد كوادر عربية شابة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعاتها.

وأكد أن الأمانة العامة تحرص على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف الاستثمار في الكفاءات العربية الشابة، وتعزيز قيم التعاون والانتماء، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك ويحقق أهداف جامعة الدول العربية.