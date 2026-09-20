إيران تحذر واشنطن: أي هجوم أمريكي سيقابل برد بلا قيود على القواعد والمصالح الأمريكية

حذرت قيادة القوات المسلحة الإيرانية من خطط أمريكية محتملة لمهاجمة إيران، مشيرة إلى أن هذه التحركات تتم، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بضوء أخضر من دول في المنطقة.

وقالت القيادة إن أي هجوم أمريكي على إيران سيقابل برد إيراني، مؤكدة أن الرد لن يخضع لأي قيود أو اعتبارات فيما يتعلق باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وصعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لهجته تجاه الإدارة الأمريكية، رداً على اتهامات وجهتها المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى طهران، قائلاً إن معظم ما ورد في قائمة الاتهامات الأمريكية ينطبق، بحسب وصفه، على أفعال وسياسات نفذتها الولايات المتحدة أو دعمتها.

وكتب بقائي، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض قدمت «قائمة طويلة من الاتهامات» ضد إيران، مضيفاً أن معظم هذه الاتهامات «بدقة مثيرة للدهشة» تصف الأفعال نفسها التي قال إن الولايات المتحدة بادرت إليها أو ارتكبتها أو قدمت الدعم لها.

واتهم المسؤول الإيراني واشنطن بما وصفه بـ«التضليل والتهرب من الواقع»، معتبراً أن ما وصفه بـ«الإسقاط» ليس أمراً مفاجئاً، قبل أن يختتم رده بعبارة ذات طابع ديني قال فيها إن «الأشرار يلوذون بالفرار، حتى عندما لا يلاحقهم أحد».