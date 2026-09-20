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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان الإيراني: لا عودة للمفاوضات أو فتح المضيق قبل تنفيذ شروط إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تعود إلى ظروف التفاوض السابقة مع الولايات المتحدة، كما لن تعيد فتح مضيق هرمز، قبل تحقيق الشروط التي وضعتها إيران والاعتراف بما وصفها بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني.

وقال قاليباف، في كلمة قبيل بدء جلسة البرلمان، إن المواقف الإيرانية على الساحة الدبلوماسية «واضحة تمامًا وعقلانية وغير قابلة للتفاوض»، مشيرًا إلى أن هذه المواقف والشروط أُبلغت إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء.

وأضاف أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن «طريق الخداع والفرض الأحادي الجانب مغلق»، مؤكدًا أنه ما لم تتحقق الشروط الإيرانية وتنفذ التعهدات الأمريكية، فلن تكون هناك «أي نافذة للعودة إلى ظروف التفاوض السابقة أو لإعادة فتح مضيق هرمز».

وتأتي تصريحات قاليباف في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وسط ارتباط ملف مضيق هرمز بالمسار السياسي والدبلوماسي بين الجانبين.

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