المدارس الثانوية تحذر:إنذارات بالفصل للطلاب المتغيبين بدون عذر طبي رسمي وموثق

أصدرت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، تنبيهات عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي و(البكالوريا) .

حيث أكدت المدارس الثانوية ، أن الغياب غير مبرر لبعض الطلاب والذي وصل إلى 3 أيام في أول أسبوع دراسة ، هو أمر مرفوض تماماً ولن يتم التهاون معه تحت أي ظرف ، مؤكدةً أنه بناءً على القرارات الوزارية الصارمة لتنظيم الانضباط المدرسي لعام 2026، تم تفعيل الإجراءات التالية فوراً :

لن تُقبل أي أعذار أو إجازات مرضية نهائياً من الطلاب المتغيبين ، إلا إذا كانت صادرة ومختومة من هيئة التأمين الصحي الرسمية.

الروشتات أو الشهادات الصادرة من الأطباء والعيادات الخاصة تعتبر لاغية ولن يتم الالتفات إليها.

حصر الغياب اليومي: كشوف الغياب تُرفع إلكترونياً وبشكل يومي إلى الوزارة، ولا يملك أحد حق استثناء أي طالب.

إنذارات الفصل الفوري: الطالب الذي يتغيب بدون عذر طبي رسمي وموثق من التأمين الصحي، سيصدر بحقه إنذار بالفصل يُرسل لولي الأمر فوراً ورقيا أو عن طريق صفحات التواصل الرسميه الخاصه بالمدرسة ، ويليه قرار الفصل النهائي وتسييل قيد الطالب.

الحرمان من الامتحانات: تجاوز نسب الغياب القانونية يعني حرمان الطالب نهائياً من دخول امتحانات نهاية العام كطالب منتظم

وكانت قد أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك، ضوابط غياب الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، مؤكدةً أن وزارة التربية والتعليم تنظم غياب طلاب مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) وفقاً لقانون التعليم ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 ، وتعتمد اللائحة على منع فصل طلاب التعليم الأساسي نظراً لإلزامية هذه المرحلة دستوريًا، مع فرض عقوبات مالية وإجراءات انضباطية تضمن انتظام العملية التعليمية:

الإجراءات والإنذارات عند الغياب

حيث يتم رصد الغياب يومياً وإلكترونياً وإخطار أولياء الأمور عبر الخطوات التالية:

حصر يومي: يُسجل غياب الطلاب في كل حصة وبشكل إلكتروني دوري.

الغياب عن حصة واحدة يُحسب غياباً لليوم كاملاً.

الإنذار الأول: يُرسل لولي الأمر بعد 5 أيام غياب متصلة، أو 7 أيام غياب منفصلة.

الإنذار الثاني: يُرسل بعد 10 أيام غياب متصلة، أو 14 يوماً غياب منفصلة.

الإنذار الثالث والاخير: يُرسل بعد 12 يوماً غياب متصلة، أو 21 يوماً غياب منفصلة.

ويُحال الطالب الذي يتكرر غيابه في أوقات متقاربة إلى الأخصائي الاجتماعي لبحث حالته ومساعدته

الغرامات المالية والعقوبات القانونية

لا يجوز فصل الطالب نهائياً في مرحلتي الابتدائي والإعدادي، ولكن تُطبق العقوبات التالية:

غرامة الانقطاع: تُفرض غرامة مالية قدرها 10 جنيهات عن كل 10 أيام غياب بدون عذر مقبول

تكرار الغرامة: تتكرر هذه الغرامة وتتعدد بتعدد مرات غياب الطالب وانقطاعه المتكرر

المساءلة القانونية

إذا لم يتقدم ولي الأمر بعذر مقبول للمدرسة خلال أسبوع من الإنذار، يُعتبر مخالفاً لأحكام قانون التعليم، ويحق للمدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تأثير الغياب على درجات أعمال السنة

تُرتبط المواظبة مباشرة بتقييم الطالب الدراسي لصفوف النقل من خلال نظام توزيع الدرجات:

تخصيص 10 درجات للمواظبة والسلوك ضمن درجات أعمال السنة لكل مادة

يتم خصم درجات دورية من الطالب عند تجاوزه نسب الغياب المقررة بدون عذر.

تشكل المواظبة، السلوك، والتقييمات الأسبوعية 70% من إجمالي درجات الطالب، بينما تمثل امتحانات نهاية الترم والشهور 30% فقط.

حالات الغياب المرضي والشرعي الشهادات المرضية

لا يُعتد بأي إجازة مرضية إلا إذا كانت معتمدة بـ الختم الثلاثي من التأمين الصحي

وبالنسبة لحالات الأعذار المسموحة: فيُعفى الطالب من احتساب أيام الغياب ضمن الحد الخطر إذا قدم ولي أمره إثباتاً طبياً رسمياً يفيد بإصابة الطالب بمرض معدٍ أو اشتباه بأعراض صحية تمنعه من الحضور