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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
نهى هجرس

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة كارولين عزمي

وأطلت كارولين عزمي، بإطلالة لافته وأنيقة باللون الأحمر اللافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

أعمال كارولين عزمي

وتعيش كارولين عزمي حاليًا حالة من النشاط الفني، بالتزامن مع عرض فيلم «محمود التاني» في دور السينما، والذي تشارك في بطولته النسائية مع أحمد غزي وأحمد بحر «كزبرة».

وحقق فيلم «محمود التاني» نجاحًا جماهيريًا لافتًا منذ طرحه، متجاوزًا حاجز الـ50 مليون جنيه في أقل من ثلاثة أسابيع، وسط إشادات من الجمهور والنقاد.

وتجسد كارولين عزمي خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة من منطقة شعبية تعمل في مجال التجميل، وتجمعها قصة حب بأحمد غزي، الذي يعيش شابًا تدفعه الظروف إلى تغيير بيئته الاجتماعية، لتتوالى بينهما العديد من المواقف في إطار اجتماعي كوميدي

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي 

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أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

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كارولين عزمي
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