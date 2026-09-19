سعر الدولار اليوم بعد آخر تراجع في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 19 سبتمبر 2026، على مستوى البنوك والسوق الرسمية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك ، بعد تراجع العملة الأمريكية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وشهدت أسعار الدولار استقرارًا عند مستوياتها المسجلة مع آخر يوم عمل للبنوك، مع استمرار التفاوت بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، حيث سجل أعلى سعر للدولار 52.17 جنيه للشراء، مقابل 52.27 جنيه للبيع في أحد البنوك، بينما وصل أقل سعر إلى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند:

52.08 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

ويعد سعر البنك المركزي من المؤشرات الرئيسية التي تتابعها الأسواق والمواطنون والشركات لمعرفة اتجاهات سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم تفاوتًا ملحوظًا بين البنوك، وكان أقل سعر وفق البيانات الواردة من نصيب ميد بنك.

وجاء السعر كالتالي:

ميد بنك: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي التجاري ثاني أقل سعر، عند:

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

50.87 جنيه للشراء.

50.97 جنيه للبيع.



وسجل بنك التعمير والإسكان:

51.87 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

استقرت أسعار الدولار عند مستويات متقاربة في مجموعة من البنوك، وجاءت وفق آخر تحديث على النحو التالي:

التجاري الدولي CIB: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.

HSBC: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

أبوظبي الأول: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

وفي عدد آخر من البنوك، سجل الدولار مستويات أعلى قليلًا، حيث بلغ:

بنك نكست: 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

المصرف العربي الإفريقي الدولي: 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوياته في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ:

52.17 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

وجاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في المرتبة التالية وفق البيانات الواردة، عند:

52.12 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

كما سجل بنك الإسكندرية المستوى نفسه:

52.12 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

بينما سجلت مجموعة أخرى من البنوك أسعارًا بلغت 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، من بينها بنك نكست وبنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي.



الاحتياطي الأجنبي يسجل 55.07 مليار دولار

وتتابع الأسواق عددًا من المؤشرات المرتبطة بسوق الصرف، وفي مقدمتها صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة المتعلقة بتوافر السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك بلغت الزيادة في الاحتياطي الأجنبي نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وقد سجلت نموًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت نسبة الزيادة نحو 29.6%، وفق البيانات الواردة، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.