سعر الدولار اليوم أمام الجنيه .. اخر تحديث

ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 18-9-2026 داخل البنوك العاملةفي السوق المصرية.

انخفاض أسعار الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه أمس بنحو 21 قرشا في معظم البنوك .

أسعا الدولار الان

وصل متوسط سعر الدولار 52.08 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيه للشراء و 52,18 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر الدولار 52.05 جنيه للشراء و 51.15 رللبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.08 جنيه لشراء و 52.18 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، HSBC، الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار 52.10 جنيه للشراء و 52.2 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، قناة السويس،نكست".

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع في بنك سايب.