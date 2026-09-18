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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه .. اخر تحديث

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

ننشر سعر  الدولار اليوم الجمعة 18-9-2026 داخل البنوك العاملةفي السوق المصرية.

انخفاض أسعار الدولار اليوم

تراجع سعر  الدولار مقابل الجنيه أمس بنحو 21 قرشا في معظم البنوك .

سعر الدولار اليوم

أسعا الدولار الان

وصل متوسط سعر الدولار 52.08 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيه للشراء و 52,18 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر الدولار 52.05 جنيه للشراء و 51.15 رللبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.08 جنيه لشراء و 52.18 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، HSBC، الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار 52.10 جنيه للشراء و 52.2 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، قناة السويس،نكست".

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع في بنك سايب.

انخفاض أسعار الدولار اليوم أقل سعر دولار أسعا الدولار الان سعر الدولار في البنك المركزي اليوم سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه

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