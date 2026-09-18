سعر الدولار اليوم أمام الجنيه .. اخر تحديث

ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 18-9-2026 داخل البنوك العاملةفي السوق المصرية.
انخفاض أسعار الدولار اليوم
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه أمس بنحو 21 قرشا في معظم البنوك .
أسعا الدولار الان
وصل متوسط سعر الدولار 52.08 جنيه .
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيه للشراء و 52,18 جنيه للبيع
أقل سعر دولار
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.
ووصل سعر الدولار 52.05 جنيه للشراء و 51.15 رللبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول".
متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك
بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.08 جنيه لشراء و 52.18 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، HSBC، الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".
وصل سعر الدولار 52.10 جنيه للشراء و 52.2 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، قناة السويس،نكست".
أعلى سعر دولار
سجل أعلى سعر دولار 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع في بنك سايب.