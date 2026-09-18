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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة.

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة..

المكونات الأساسية:
- نصف كيلو لحم مفروم (يفضل يكون فيه نسبة دهن بسيطة)
- كوب أرز مصري مغسول ومنقوع نصف ساعة
- بصلة كبيرة مبشورة
- 2 فص ثوم مفروم
- ربطة بقدونس مفرومة ناعم
- ملح، فلفل أسود، كمون، بهارات لحمة
- زيت للقلي

طريقة تحضير كفتة الأرز فى الصلصة:
1. تحضير العجينة:
- صفي الأرز جيدًا وافرميه مع البصل والثوم في الكبة حتى يصبح ناعم.
- أضيفي اللحم والبقدونس والتوابل، وافرمي مرة ثانية حتى تحصلي على عجينة متماسكة
2. التشكيل:
- بللي يديك بالماء وشكّلي الكفتة على هيئة أصابع أو كور حسب الرغبة.
- ضعيها في صينية مرشوشة بالدقيق حتى لا تلتصق.
3. القلي أو التسوية:
- سخني الزيت جيدًا واقلي الكفتة حتى تأخذ لون ذهبي.
- أو يمكنكِ تسويتها في صلصة الطماطم بعد القلي.

لتحضير الصلصة:

- بصلة مفرومة + 2 فص ثوم
- 3 أكواب عصير طماطم أو صلصة مذابة
- ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة
- ملعقة سمن أو زيت
حمّري البصل والثوم، أضيفي الطماطم والتوابل، ثم ضعي الكفتة المقليه واتركيها تتسبك علي نار هاديه.

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بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
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