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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إشتباكات عنيفة في إيران بين قوات الأمن وخلية إرهابية

إيران
إيران
محمود نوفل

أفادت وسائل ‏إعلام إيرانية بأن اشتباكات زاهدان الإيرانية استمرت ساعتين وأصيب جراءها 6 أشخاص.

وذكر ال‏إعلام إيراني أن طهران تصف المسلحين في زاهدان بأنهم "خلية إرهابية".

وكانت مواقع إيرانية ذكرت أن   مدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان شرقي إيران شهد إطلاق نار كثيف فجر اليوم الجمعة .

 وبيّنت كذلك أن إطلاق النار وقع في نطاق شارع الجامعة ومحيط شارع دانشجو، حيث استهدف مسلحون ركاب سيارة من نوع بيجو 405.

 فيما تم إرسال عدة سيارات إسعاف إلى موقع الاشتباك.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة "حال ‌وش"، المعنية بحقوق بلوشستان إيران، بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات العسكرية والأمنية الإيرانية ومسلحين مجهولين في منطقة بخشان التابعة لمقاطعة سراوان لمدة أكثر من سبع ساعات 

إيران اشتباكات زاهدان الإرهاب في إيران إقليم بلوشستان وكالة حال ‌وش

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