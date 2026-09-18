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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
ريهام قدري

يعد الرمان من الفواكه الغنية بالمركبات النباتية ومضادات الأكسدة، ولذلك يرتبط تناوله ضمن نظام غذائي متوازن بعدد من الفوائد الصحية، خاصة لصحة القلب والأوعية الدموية، كما تشير بعض الأبحاث إلى إمكانية ارتباطه بصحة البروستاتا وبعض مؤشرات الخصوبة لدى الرجال.

وبحسب Cleveland Clinic، يحتوي الرمان على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في حماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي، كما تشير أبحاث إلى فوائد محتملة للرمان في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد الرمان للرجال

1. دعم صحة القلب

يعد الرمان من الفواكه التي يمكن إدخالها ضمن النظام الغذائي الداعم لصحة القلب، وتشير مراجعات بحثية إلى أن الرمان وعصيره قد يكون لهما تأثير إيجابي على بعض عوامل صحة القلب والأوعية الدموية، ومنها ضغط الدم ووظيفة الأوعية الدموية.

2. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الرمان على مركبات مضادة للأكسدة تساعد الجسم في مواجهة الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المرتبطة بعدد من الأمراض المزمنة.

وتوضح Cleveland Clinic أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تجعل هذه الفاكهة إضافة غذائية مفيدة إلى نظام يعتمد على الأطعمة النباتية المتنوعة.

3. قد يدعم صحة البروستاتا

اهتمت بعض الأبحاث بدراسة تأثير مركبات الرمان على صحة البروستاتا، وتشير نتائج أولية إلى وجود تأثيرات محتملة لبعض مكونات الرمان في إبطاء نمو بعض خلايا سرطان البروستاتا.

لكن هذه النتائج لا تعني أن الرمان علاج لسرطان البروستاتا، وتؤكد Cleveland Clinic أن تناوله ينبغي أن يكون جزءا من نظام غذائي صحي وليس بديلا عن العلاج الطبي.

4. الرمان وصحة الحيوانات المنوية

يعد النظام الغذائي أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر في الصحة العامة للرجل، وبالتالي صحة الجهاز التناسلي أيضا.

وتشير Cleveland Clinic إلى أن الرمان من المشروبات التي قد تدخل ضمن الخيارات التي توفر عناصر غذائية مرتبطة بدعم صحة الحيوانات المنوية، إلا أن تناول الرمان وحده لا يعد علاجا لمشكلات الخصوبة أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

كما تؤكد المؤسسة أن تحسين خصوبة الرجل يعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها الحفاظ على وزن صحي، ممارسة النشاط البدني، تناول الخضروات والفواكه، والابتعاد عن التدخين والكحول.

5. قد يساعد في دعم صحة الأوعية الدموية

تعد صحة الأوعية الدموية مهمة لصحة القلب والدورة الدموية، وتشير بعض الدراسات إلى أن مركبات الرمان قد يكون لها تأثير إيجابي على بعض مؤشرات صحة الأوعية الدموية.

هل الرمان يزيد الخصوبة عند الرجال؟

لا يمكن اعتبار الرمان علاجا للخصوبة، ولا توجد أدلة كافية تجعل تناوله وحده وسيلة لزيادة فرص الإنجاب.

وتوضح Cleveland Clinic أن النظام الغذائي الصحي بشكل عام يمكن أن يساعد في دعم صحة الحيوانات المنوية، بينما تعتمد الخصوبة على عوامل عديدة، منها عدد الحيوانات المنوية وحركتها وشكلها، إلى جانب عوامل أخرى خاصة بالرجل والزوجة.

هل تناول الرمان أفضل من شرب العصير؟

تناول حبوب الرمان نفسها قد يكون خيارا أفضل لمن يرغب في الحصول على الفاكهة مع أليافها، بينما قد يحتوي عصير الرمان على كمية أكبر من السكر في الحصة الواحدة.

وتنصح Cleveland Clinic بتفضيل الرمان الطازج أو العصير الطبيعي على الأنواع المصنعة والمضاف إليها السكر، خاصة لمن يرغب في تقليل كمية السكريات التي يحصل عليها يوميا.

الخلاصة

يمكن أن يكون الرمان إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي للرجل بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية، وقد يرتبط بدعم صحة القلب والأوعية الدموية والبروستاتا، مع وجود اهتمام بحثي بتأثيره المحتمل على صحة الحيوانات المنوية.

ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد على الرمان وحده لعلاج ضعف الخصوبة أو أي مشكلة صحية، خاصة في حالة وجود نتائج غير طبيعية في تحليل السائل المنوي، إذ يحتاج الأمر إلى تقييم طبي متخصص.

المصدر: Cleveland Clinic

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