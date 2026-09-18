قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أعتذر.. هشام عبد الحميد يوضح حقيقة عودته إلى مصر بعد غياب 10 سنوات
دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وقضاء الحوائج
«بياناتك مش للبيع».. 5 ملايين جنيه غرامة لمن يتداول معلوماتك الحساسة
بمشاركة 11 وزارة.. الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة
زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره
يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة
ترامب يخطط للقاء رئيسة فنزويلا الأسبوع المقبل
عملية الإقصاء الاقتصادي.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Xiaomi 18 Pro قبل الإطلاق
القبض على صانعة محتوى بالدقهلية تنشر فيديوهات مخلة عبر صفحتها
بعد قصف إيراني.. اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وقضاء الحوائج

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر
دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر
محمد شحتة

يحرص المسلمون في ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر على الإكثار من الدعاء والذكر والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-، ومع حلول ليلة الجمعة الأولى من شهر ربيع الآخر يزداد اهتمام الكثيرين بالأدعية التي يرجون بها سعة الرزق وتيسير الأمور وقضاء الحوائج.

ومع أنه لم يثبت عن رسول الله دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر، إلا أن للمسلم أن يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وأن يتحرى أوقات الإجابة، مع اليقين بأن الله- تعالى- هو القادر على تفريج الكروب وقضاء الحوائج.

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير.

اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء

(اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

(اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّ لَكَ الحمدُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ المنَّانُ بديعُ السَّمواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ يا حيُّ يا قيُّومُ).

الدعاء باسم الله العظيم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى. (اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ)، لو كان عليك مثل جبل صير دينًا أداه الله عنك.

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ).

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر لقضاء الحوائج

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تقضي حاجتي، وتفرج كربتي، وتيسر أمري، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقضِ لي ما في قلبي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واكتب لي الخير حيث كان، واصرف عني كل سوء، واجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية.

اللهم إن كانت حاجتي عندك قريبة فقربها، وإن كانت بعيدة فقربها بقدرتك، وإن كانت مستحيلة في نظري فهي عليك هينة، يا رب لا تردني خائبًا، ولا تحرمني لذة الإجابة، وارزقني ما أتمنى عاجلًا غير آجل، إنك على كل شيء قدير.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إن كانت حاجتي عندك قريبة فقربها، وإن كانت بعيدة فقربها بقدرتك، وإن كانت مستحيلة في نظري فهي عليك هينة، يا رب لا تردني خائبًا، ولا تحرمني لذة الإجابة، وارزقني ما أتمنى عاجلًا غير آجل، إنك على كل شيء قدير.

إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي).

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

الجمعة الأولى من ربيع الآخر ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وقضاء الحوائج دعاء يوم الجمعة أدعية يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

ترشيحاتنا

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

سيارة الواقعة

انهال عليهن بالسباب.. طالبات جامعيات يناشدن ضبط سائق سيارة أجرة بسوهاج

حبس

بزعم العلاج الروحاني.. حبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد