ترامب يخطط للقاء رئيسة فنزويلا الأسبوع المقبل

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، التي تتولى المنصب خلفاً لسلفها نيكولاس مادورو، الذي أُلقي القبض عليه في عملية أمريكية خاصة.

وأورد موقع "أكسيوس" (Axios) هذا الخبر، مشيراً إلى أن اللقاء قد يُعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وفي مستهل سبتمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا ستُعقد، في إطار الجهود التي تقودها واشنطن لدعم عملية انتقال سياسي في البلاد، مشيدًا في الوقت ذاته بالاتفاق النفطي المبرم بين الولايات المتحدة وكراكاس.



وأعلنت إحدى الشركات الأمريكية، التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع فنزويلا لتعديل شروط مشروعاتها المشتركة في البلاد، بما يمهد الطريق أمام استثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ويستهدف أكثر من مضاعفة إنتاج الشركة النفطي إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات عام 2026.

وتتضمن الاتفاقيات منح مشروعات الشركة مساحات إضافية في حزام أورينوكو النفطي، أحد أبرز مناطق إنتاج النفط في فنزويلا، إلى جانب تحسين الشروط المالية والتجارية والقانونية التي تحكم أعمال الشركة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ استثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة الفنزويلي.