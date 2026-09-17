للتوسع في برامج إكثار أصناف القمح.. محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد هيئة الطاقة الذرية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفدًا من هيئة الطاقة الذرية بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والوفد المرافق؛ لبحث سبل التوسع في برامج إكثار وإنتاج تقاوي القمح عالية الإنتاجية، والاستفادة من تطبيقات البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحسين الصفات الوراثية والإنتاجية للأصناف، بما يدعم التوسع في زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وتناول اللقاء استعراض جهود الهيئة في مجال إنتاج وإكثار التقاوي المنفذة من خلال تجارب حقلية لصنفي قمح الخبز والمكرونة على مساحة ٥ فدان بناطق المحافظة، تمهيدًا للتوسع في تطبيق النتائج الناجحة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وربط المخرجات البحثية بالتطبيقات الزراعية الفعلية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين.

من ناحية أخرى، بحثت المحافظ مقترح الوفد لتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في مجال حفظ وتخزين التمور، كنموذج علمي يتم تطبيقه بمجمع التمور، بهدف دعم وتطوير منظومة تدوال التمور والحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي.