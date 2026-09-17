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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن مسؤولي الزمالك أجبروا على بيع خوان بيزيرا بسبب المسؤولين السابقين عن الكرة في النادي

وأضاف ميدو : رحيل بيزيرا ليس عبارة عن رغبة لاعب بل يرغب الزمالك في إنهاء أزمات مالية وإدارية سابقة تتعلق بمخالفات وخسائر قدرت بـ 400 مليون جنيه وهو ما دفع النادي للموافقة

وأكمل : قيل أن قصة بيزيرا مع الشخص  الذي عمل في النادي وسأذكر اسمه لاحقا وإدارة الكرة السابقة في النادي تسببت في المخالفات بـ 400 مليون جنيه بسبب قيام 4 لاعيبه بفسخ عقودهم في شهر واحد وتم تجاهل انذارات رحيلهم

وأردف: كارثة كبيرة وقع فيها الزمالك ومسؤول عنها مجلس إدارة النادي ولذلك تمت الموافقة على بيع عقد بيزيرا لحل هذه الأزمات

تفاصيل صفقة بيزيرا

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل الاتفاق مع نادي شباب الأهلي دبي بشأن انتقال البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، موضحًا أبرز الشروط والبنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وجاءت تصريحات غريب خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت، الذي استفسر عن تفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بالتزامن مع اقتراب اللاعب من الخضوع للكشف الطبي في دبي.

وأوضح ماهر غريب أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 7 ملايين دولار، شاملة مليون دولار قيمة الحوافز «البونص»، والتي ترتبط بمشاركات اللاعب ومساهماته مع الفريق الإماراتي.

وأشار مدير إدارة الإعلام بالزمالك إلى وجود بند آخر ينص على حصول النادي الأبيض على 20% من عائد بيع اللاعب مستقبلًا، حال انتقاله من شباب الأهلي إلى نادٍ آخر.

وأكد غريب أن نسبة الـ20% لا تدخل ضمن قيمة الـ7 ملايين دولار، موضحًا: «الـ20% غير الـ7 مليون، محدش عارف اللاعب ممكن يتباع بعد كده بكام، حاجة في علم الغيب».

وكشف أيضًا عن وجود بند يضمن أولوية الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب حال عودته إلى مصر مستقبلًا، موضحًا أن هناك اتفاقًا يمنح النادي الأبيض الأولوية، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة للبند، في ظل وجود بنود للسرية في الاتفاق.

الزمالك ميدو خوان بيزيرا فريق الزمالك نادي الزمالك

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