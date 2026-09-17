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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحسن سرعة تقديم خدمة تركيب العدادات الكودية، حيث انخفض متوسط مدة تركيب العداد إلى 20 يومًا مقابل 50 يومًا خلال الفترة المناظرة، بنسبة تحسن بلغت 60%.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء كثفت أعمال تركيب العدادات الكودية، والتي بلغت نحو 3.1 مليون عداد خلال العامين الماليين الماضيين، بزيادة تقارب 60% عن الفترة المناظرة، وذلك في إطار الإجراءات التي تستهدف الحد من الفقد ومواجهة سرقات التيار الكهربائي.

4.4 مليون محضر سرقة كهرباء

وأشار المركز إلى أن تكثيف إجراءات مواجهة سرقات التيار بالتعاون مع مباحث الكهرباء أسفر عن تحرير نحو 4.44 مليون محضر خلال العامين الماليين الماضيين، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها عن هذه المحاضر نحو 18.67 مليار جنيه، بزيادة 62% عن الفترة المناظرة.

وانعكست هذه الإجراءات على مؤشرات الفقد بشركات توزيع الكهرباء، حيث تراجعت نسبة الفقد الإجمالية من 19.66% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 18.93% في 2024/2025، ثم إلى 17.67% خلال 2025/2026.

كما أظهرت بيانات الوزارة تحسنًا في مؤشرات جودة الخدمة، حيث انخفض متوسط زمن العطل لكل مشترك إلى 103 دقائق خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 147 دقيقة عام 2021/2022، كما تراجع متوسط زمن الفصل لكل انقطاع إلى 75 دقيقة مقابل 88 دقيقة، وانخفض متوسط عدد مرات الانقطاع لكل مشترك إلى 1.3 مرة مقابل 1.7 مرة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول عدد مشتركي الكهرباء بنهاية العام المالي 2025/2026 إلى نحو 45.4 مليون مشترك، منهم 22.7 مليون مشترك بالعدادات مسبقة الدفع و22.6 مليون مشترك بالعدادات العادية.

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