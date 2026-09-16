بعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة.. تراجع سعر الذهب عالميا وارتفاع المحلي

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2023، في خطوة تستهدف مواجهة استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.

ووسط توقعات بتأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية علي أسواق الذهب العالمي، شهدت الأوقية تراجع بقيمة مسجلة الآن 4310 دولار بعد مستويات اقتربت من 4360 دولار منذ ساعات قليلة.

سعر الذهب محليا

وعلي المستوي المحلي مازال أسعار الذهب مرتفعة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو7280 جنيهًا للبيع، مقابل 7,190 جنيهًا للشراء.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، حوالي 6370 جنيهًا للبيع و6290 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى5460 جنيهًا للبيع، مقابل 5390 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية 50960 جنيهًا للبيع**، مقابل50320 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية والدمغة والضريبة التي تختلف من تاجر إلى آخر.

وسجلت الأونصة الذهبية بالجنيه المصري نحو 226435 جنيهًا للبيع، مقابل 223590 جنيهًا للشراء.

وفيما يتعلق بسعر الدولار في سوق الصاغة، سجل نحو52.00 جنيهًا مقارنة بـ 52.20 جنيهًا في البنك.