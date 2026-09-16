القبض على سائق تروسيكل تعدى على شخص بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "تروسيكل" لتوقفه بأحد الطرق بصورة تعيق الحركة المرورية والتعدى عليه بالسب وطمس اللوحة المعدنية الخاصة بها بالفيوم والتعدى عليه بالسب حال معاتبته له.





بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 5 الجاري حال قيامه بنقل بعض المنقولات الزوجية الخاصة بأحد أقاربه.

تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





