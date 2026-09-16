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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استهداف مكة المكرمة.. مصر تجدد دعمها للسعودية والبرلمان العربي يطالب بتحرك دولي

السعودية
السعودية
محمود محسن

في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية وتتزايد المخاطر الأمنية، عادت مكة المكرمة إلى واجهة الأحداث عقب الإعلان عن محاولة استهداف الأراضي المقدسة، في تطور أثار إدانات عربية واسعة، في مقدمتها الموقف المصري الذي أكد رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد حرمة المقدسات أو أمن المملكة العربية السعودية.

وتكشف ردود الفعل الرسمية عن حساسية استهداف الأماكن المقدسة وما يحمله من تداعيات تتجاوز حدود الأمن والسياسة، لتمس مشاعر المسلمين حول العالم. وبينما تؤكد القاهرة دعمها الكامل للمملكة في حماية سيادتها وأمن أراضيها، دعا البرلمان العربي إلى تحرك دولي حازم لمنع تكرار مثل هذه المحاولات.

مصر تدين بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعمها للسعودية
 

أدانت مصر واستنكرت بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداءات تطال المقدسات الدينية أو تهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت مصر أن الاعتداءات على المقدسات الدينية تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد وأحكام القانون الدولي.

وشددت على رفضها التام لأي تصرفات أو أفعال من شأنها تهديد أمن المملكة العربية السعودية أو المساس بسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأوضحت مصر أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.

أمن أراضيها

كما أكدت دعمها للمملكة العربية السعودية في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها وسلامة مواطنيها.

البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة ويدعو لتحرك دولي حازم

 

أدان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة، معتبرًا أن محاولة الوصول إلى الأراضي المقدسة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة مكة المكرمة، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد البرلمان العربي ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي ومنع تكرار مثل هذه المحاولات، مشددًا على أهمية التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن الأراضي المقدسة بكل جدية.

حماية مكة المكرمة

وأعلن البرلمان العربي دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية مكة المكرمة وصون أمن المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن وسلامة الأراضي المقدسة مسؤولية تحظى بأهمية بالغة.

أحمد موسى: مصر تدين استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعم السعودية
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تدين بشدة أي استهداف أو تعدٍّ يطال مكة المكرمة، مشددًا على دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولات للمساس بحرمة المقدسات الإسلامية.

وقال  أحمد موسي خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد إن مصر ترفض بشكل قاطع أي تصرفات أو أفعال من شأنها انتهاك حرمة مكة المكرمة أو تهديد أمنها، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها ومقدساتها.

وأشار إلى أن المساس بمكة المكرمة يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة وعدم الاقتراب منها بأي شكل.

مكة المكرمة الأحداث الأراضي المقدسة المقدسات السعودية

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