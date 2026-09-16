رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي التعلم المدمج وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إجتماعي مركز التعلم المدمج، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جاء ذلك بحضور الدكتور حمادة محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان الروبي، مدير مركز التعلم المدمج، والدكتورة هيبه ممدوح، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وخلال اجتماع مركز التعلم المدمج تمت مناقشة استمرار انتظام اعمال امتحانات الترم الصيفى والمقرر الانتهاء منها يوم ٢٢ سبتمبر الجارى .

وفي سياق آخر، ناقش اجتماع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس آليات وتفاصيل انطلاق دورات التحول الرقمي والإطار المرجعي، مع إقرار اعتماد وتعميم استمارة تحديد الاحتياجات التدريبية على كافة الفئات بقطاعات الجامعة المختلفة، فضلاً عن مراجعة وتطوير الحقائب التدريبية المستحدثة لضمان استيفائها لأعلى المعايير الأكاديمية.

وفي إطار تعزيز المهارات التدريبية والشراكات المؤسسية، شهد الاجتماع الإعلان عن إطلاق دورة إعداد المدربين (TOT) بالتعاون مع المركز القومي للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب متابعة آخر مستجدات الدورات التدريبية وتفاصيل الدورة المجانية المقدمة للمستفيدين. كما تابع الدكتور طارق علي، الخطوات التنفيذية لتجديد اعتماد الجودة للمركز خلال العام الجامعي 2025/2026، واطلع على آليات تنفيذ مبادرة التوأمة للتكامل التعليمي المبرمة مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

