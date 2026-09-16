مديرية عمل بني سويف: التفتيش على 149 منشأة وتحرير 16 محضرًا للمخالفات

نفذت مديرية العمل ببني سويف حملات تفتيشية مكثفة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، استهدفت المرور والتفتيش على 149 منشأة، وأسفرت عن تحرير 16 محضرًا للمنشآت المخالفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة وصحة العاملين والمنشآت ومعدات وأدوات الإنتاج.

جاءت الحملات بناءً على تعليمات الوزير حسن رداد، وزير العمل، وتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، وتحت إشراف الأستاذ محمود باسل، مدير مديرية العمل ببني سويف، وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

شملت أعمال التفتيش المرور على مواقع العمل ومراجعة مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العاملين والحفاظ على بيئة عمل آمنة، إلى جانب بحث الشكاوى الواردة إلى المحافظة بشأن ملفات السلامة وتأمين بيئة العمل، والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية والإجراءات المنظمة في هذا المجال.

وأكد مدير المديرية استمرار الحملات التفتيشية المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي باشتراطاتها، والحد من مخاطر بيئة العمل، بما يضمن حماية العاملين والمنشآت ومعدات وأدوات الإنتاج، ويسهم في استقرار علاقات العمل واستدامة العملية الإنتاجية داخل المنشآت الصناعية بالمحافظة.

وشهدت الحملات مشاركة المهندسة رحاب، والمهندس محمد علي، والمهندس مصطفى حسين، والمهندسة هدى، من إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، حيث جرى خلال أعمال التفتيش رصد الملاحظات وتوجيه المنشآت إلى الإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور أو المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت غير المستوفية، ومنحها المدد القانونية المقررة لتوفيق أوضاعها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.