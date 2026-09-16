قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيزيرا يغادر القاهرة خلال يومين .. وتحديد موعد سداد شباب أهلي دبي المقابل المادي
الجامعة العربية تبحث مع الخارجية الفيتنامية تعزيز العلاقات الثنائية
لأول مرة في حفائر منطقة آثار البحيرة.. الكشف عن جزء من لوحة تحمل نصًا هيراطيقيًا للملك مرنبتاح
الرئيس السيسي خلال لقائه محمود عباس: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط
أبو مازن: الشعب الفلسطيني يثمن الجهود المصرية
الرئيس السيسي: مصر ترفض كل أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس
عون: لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله سلمياً
زيزو يتصدر ترتيب هدافي الدوري بعد هدفه أمام أبو قير
مسؤول فلسطيني: نشكر مصر على دعمها جهود انتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين في غزة
وفاة ثانية في سجون لبنان خلال 24 ساعة.. وإضراب سجناء رومية يدخل يومه الرابع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سويسرا تعيد إلى مصر قطعة أثرية جنائزية عمرها أكثر من ألف عام

سفارة سويسرا
سفارة سويسرا
يمنى عبد الظاهر

أعادت سويسرا إلى مصر قطعة أثرية جنائزية تعود إلى العصر البطلمي، وذلك في إطار التعاون الممتد بين البلدين لحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأعلنت سفارة سويسرا في مصر، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الجمارك السويسرية كانت قد أوقفت دخول القطعة إلى البلاد عام 2022، قبل أن يؤكد خبراء الآثار المصريون أصلها المصري، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى موطنها.

وأوضحت السفارة أن القطعة سُلّمت رسميًا إلى السفير السويسري لدى مصر، مشيرة إلى أن عملية الاسترداد تأتي في إطار التعاون بين سويسرا ومصر لحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية


سويسرا مصر قطعة أثرية جنائزية العصر البطلمي سفارة سويسرا في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المرافق والتصدي للمخالفات بمدينتي “الشيخ زايد وحدائق أكتوبر”

الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في 3 أشهر مع ترقب قرار الفيدرالي

الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في 3 أشهر مع ترقب قرار الفيدرالي

الدولار يحافظ على مكاسبه قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

الدولار يحافظ على مكاسبه قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

بالصور

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد