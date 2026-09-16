سويسرا تعيد إلى مصر قطعة أثرية جنائزية عمرها أكثر من ألف عام

أعادت سويسرا إلى مصر قطعة أثرية جنائزية تعود إلى العصر البطلمي، وذلك في إطار التعاون الممتد بين البلدين لحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأعلنت سفارة سويسرا في مصر، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الجمارك السويسرية كانت قد أوقفت دخول القطعة إلى البلاد عام 2022، قبل أن يؤكد خبراء الآثار المصريون أصلها المصري، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى موطنها.

وأوضحت السفارة أن القطعة سُلّمت رسميًا إلى السفير السويسري لدى مصر، مشيرة إلى أن عملية الاسترداد تأتي في إطار التعاون بين سويسرا ومصر لحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية



