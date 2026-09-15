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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«هدية سخية» من روسيا تثير الجدل حول احتفالات زفاف نجل ترامب

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
القسم الخارجي

كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالاحتفالات التي أعقبت زفاف دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما تبين أن رجل الأعمال الروسي عمر كريمليف ساهم في تمويل جانب كبير من الاحتفالات التي أقيمت في جزر خاصة بالبهاما، في مايو الماضي.

وبحسب تقارير استندت إلى تحقيقات صحفية، دفع كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، مئات الآلاف من الدولارات لتغطية بعض نفقات الاحتفالات، من بينها استئجار جزر خاصة وتنظيم عروض للألعاب النارية ومصروفات مرتبطة بالفعاليات.

وأكد ترامب الابن وزوجته بيتينا أن كريمليف استضاف ليلتين من الاحتفالات التي أعقبت مراسم الزواج، ووصفا ما قدمه بأنه «هدية زفاف سخية للغاية» من صديق.

 وأوضحا أن مراسم الزواج نفسها كانت عائلية وخاصة، وأن عطلة نهاية الأسبوع في البهاما كانت مخططة مسبقًا باعتبارها تجمعًا مع الأصدقاء، قبل أن يقررا الزواج قبلها.

وأثارت الواقعة تساؤلات سياسية وأخلاقية في الولايات المتحدة، خاصة أن كريمليف يرتبط بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد منحه بوتين في وقت سابق من العام «وسام الصداقة».

 كما أشارت التقارير إلى أن كريمليف كان قريبًا من دوائر حكومية روسية، بينما يخضع لعقوبات أوكرانية.

من جانبه، نفى الرئيس الأمريكي معرفته بكريمليف، وقال إن الرجل الروسي لم يدفع تكاليف زفاف نجله، مؤكدًا أن ما جرى كان «حفلة لاحقة» أقيمت تكريمًا للعروسين، وأنه لم يكن حاضرًا فيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية سياسية متزايدة تجاه أي هدايا أو دعم مالي يأتي من شخصيات أجنبية مرتبطة بالحكومة الروسية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأفراد من عائلة الرئيس الأمريكي.

 وفسرت وسئل أعلام أمريكية أن قيمة الهدية ومصدرها وعلاقة مقدمها بدوائر السلطة الروسية تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات بشأن تضارب المصالح واحتمالات التأثير، حتى في ظل تأكيد العروسين عدم وجود أي دوافع سياسية وراء الهدية.

كريمليف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ئيس الاتحاد الدولي للملاكمة

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«هدية سخية» من روسيا تثير الجدل حول احتفالات زفاف نجل ترامب

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