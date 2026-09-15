عادت أجواء الثمانينيات إلى عالم الموضة من جديد، لكن بشكل مختلف يناسب إطلالات 2026، بعدما ظهرت العديد من التفاصيل المستوحاة من تلك الحقبة ضمن صيحات الخريف، بداية من الجينز ذي القصات الواسعة وحتى التصميمات ذات الأكتاف البارزة.

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

ولم تعد موضة الثمانينيات مرتبطة فقط بالملابس القديمة أو الإطلالات التي تبدو وكأنها قادمة من الماضي، بل أصبحت مصدر إلهام لإطلالات عصرية يمكن تنسيقها بسهولة خلال موسم الخريف.

وبحسب تقرير حديث لمجلة «فوج» عن صيحات خريف 2026، برزت الملابس ذات الطابع القوي والتفاصيل اللافتة، إلى جانب عودة عدد من أشكال الجينز المستوحاة من الثمانينيات.

1. الجينز المستقيم

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

يأتي الجينز المستقيم في مقدمة القطع التي عادت بقوة، خاصة مع انتشار القصات المستوحاة من الثمانينيات.

وتتميز هذه القطعة بأنها سهلة التنسيق مع القمصان أو البلوزات البسيطة، ويمكن ارتداؤها مع الأحذية الرياضية لإطلالة عملية، أو مع الأحذية ذات الكعب لإطلالة أكثر أناقة.

2. الجينز الواسع

الجينز واسع الساقين من أبرز التفاصيل التي ارتبطت بموضة الثمانينيات، ويعود حاليًا بتصميمات أكثر عصرية.

ويمكن تنسيقه مع قطعة علوية بسيطة حتى لا تبدو الإطلالة مزدحمة، خاصة أن الجينز الواسع يمنح الملابس حضورًا واضحًا بمفرده.

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

3. جينز الغسيل الفاتح

عاد الجينز ذي تأثير الغسيل الفاتح بقوة، وهو من التصميمات التي تمنح الإطلالة طابعًا ريترو واضحًا.

ويمكن ارتداؤه مع قميص أبيض أو بلوزة بلون محايد للحصول على مظهر بسيط، أو تنسيقه مع قطع أكثر جرأة لمحبي الإطلالات المستوحاة من الماضي.

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

4. الجينز الممزق

الجينز الممزق أيضًا من القطع التي تستعيد حضورها، ويمكن استخدامه للحصول على إطلالة شبابية غير رسمية.

وللحصول على مظهر متوازن، يفضل تنسيقه مع قطعة أنيقة مثل بليزر أو قميص بسيط، بدلًا من الجمع بين أكثر من قطعة ذات تفاصيل قوية.

5. الجاكيت ذو الأكتاف البارزة

الأكتاف العريضة كانت من أشهر علامات أزياء الثمانينيات، وتعود حاليًا بشكل أكثر هدوءًا داخل البليزرات والجاكيتات.

ويمنح هذا التصميم الجسم شكلًا أكثر تحديدًا، ويمكن ارتداؤه فوق بنطلون جينز أو بنطلون بقصة مستقيمة للحصول على إطلالة مناسبة للعمل والخروجات.

6. الجينز بقصة البوي فريند

من القصات التي تمنح الملابس طابعًا مريحًا وعصريًا، وتتميز بأنها واسعة نسبيًا وتناسب الإطلالات اليومية.

ويمكن تنسيقها مع حذاء رياضي وتيشيرت بسيط، أو اختيار قميص أنيق وحقيبة صغيرة لتحويل الإطلالة من كاجوال إلى أكثر أناقة.

7. النقوش المنقطة

النقوش المنقطة أو البولكا دوت تعود أيضًا ضمن صيحات الموضة الحديثة، وهي من التفاصيل التي يمكن أن تضيف لمسة مستوحاة من الأزياء القديمة دون الحاجة إلى ارتداء إطلالة كاملة بطابع الثمانينيات.

ويمكن اختيار بلوزة أو فستان منقّط وتنسيقه مع قطع سادة، حتى تظل النقشة هي العنصر الأبرز في الإطلالة.

كيف ترتدين موضة الثمانينيات في 2026؟

السر في ارتداء هذه الصيحة دون أن تبدو الإطلالة قديمة هو عدم الجمع بين كل عناصر الثمانينيات في وقت واحد.

فيمكن اختيار قطعة واحدة مستوحاة من تلك الفترة، مثل الجينز واسع الساق أو الجاكيت ذي الأكتاف البارزة، ثم تنسيقها مع قطع عصرية وبسيطة.

كما أن الاعتماد على الألوان الهادئة والإكسسوارات البسيطة يساعد على جعل الإطلالة أكثر ملاءمة للموضة الحالية.

وتشير اتجاهات خريف 2026 إلى مساحة أكبر للتعبير عن الشخصية من خلال التفاصيل والقطع اللافتة، وهو ما يجعل إعادة تقديم صيحات الماضي بشكل عصري جزءًا من اتجاه الموضة الحالي.

موضة قديمة بروح جديدة

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد