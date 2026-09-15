عبد الرحيم كمال يكشف عن رأيه فى مخالفات تصوير الفيديوهات

نشر السيناريست عبد الرحيم كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن المخالفات التى تصدر عن تصوير الفيديوهات.

وقال عبد الرحيم كمال: “المفروض يصدر قانون، إن الفيديوهات اللي متصورة بالموبيل في أي واقعة في الدنيا تخص مخالفة تبدو جنائية، أن يقتصر عرض هذا الفيديو المصور بالموبايل على جهات التحقيق والجهات المختصة فقط، ويحظر عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي أيا كانت الذريعة”.

تعيين عبد الرحيم كمال عضوا بمجلس الأمناء

وقد أعرب السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال عن سعادته بتعيينه عضوًا بمجلس أمناء المركز القومي للترجمة لمدة عامين، وذلك بموجب قرار جمهوري صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلق عبد الرحيم كمال على القرار من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «كل الشرف والامتنان أن أكون عضوًا بمجلس أمناء المركز القومي للترجمة وسط كوكبة من القامات المحترمة».

جاء ذلك بعد نشر الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2026، بشأن تشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة لمدة عامين، برئاسة وزير الثقافة.

ونص القرار على عضوية كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أو من ينوب عنه، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو من ينوب عنه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من ينوب عنه، ووزير الدولة للإعلام أو من ينوب عنه، إلى جانب رئيس اتحاد الناشرين ومدير المركز.

كما ضم تشكيل مجلس الأمناء عددًا من الشخصيات المتخصصة، وهم الدكتور حسين حمودة محمد، وعبد الرحيم كمال لبيب، ومحمد صلاح الدين البيومي، وأسامة السيد سرايا، والدكتور أحمد عبد الله زايد، والدكتور هشام محمود عزمي، والدكتورة كامليا صبحي عبد النور، والدكتورة كرمة محمد سامي.