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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة البنجر.

طريقة عمل سلطة البنجر:

المكونات:

- 2 حبة بنجر (شمندر) متوسطة الحجم

- 1 حبة تفاح (يفضل أن تكون حلوة)

- 1/4 كوب جوز مفروم

- 1/4 كوب جبنة فيتا (اختياري)

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 1/4 كوب بقدونس مفروم (للتزيين)

طريقة عمل سلطة البنجر:

 

1. تحضير البنجر:

- اغسل البنجر جيدًا واغليه في ماء مغلي لمدة 30-40 دقيقة حتى يصبح طريًا.

- اتركه ليبرد، ثم قشره وقطعه إلى مكعبات.

2. تحضير التفاح:

- اغسل التفاح، ثم قطعه إلى مكعبات أو شرائح (يمكن ترك القشرة حسب الرغبة).

3. تحضير السلطة:

- في وعاء كبير، اخلط البنجر مع التفاح والجوز والجبنة فيتا (إذا كنت تستخدمها).

4. تحضير التتبيلة:

- في وعاء صغير، اخلط زيت الزيتون وعصير الليمون، ثم أضف الملح والفلفل.

5. التقديم:

- صب التتبيلة فوق مكونات السلطة وامزجها جيدًا.

- زين السلطة بالبقدونس المفروم وقدّمها.

طريقة عمل سلطة البنجر سلطة البنجر طريقة عمل سلطة البنجر فى المنزل

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طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

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