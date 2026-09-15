بعد المدرسة.. طريقة عمل عصائر فريش لأطفالك بمكونات بسيطة في المنزل

مع عودة الأطفال من المدرسة، تبحث الأمهات عن مشروبات منعشة يمكن تقديمها لهم بدلًا من العصائر الجاهزة والمشروبات المحلاة، وتعد العصائر الطازجة المصنوعة في المنزل من الخيارات السهلة، خاصة عند تحضيرها من الفاكهة الموجودة في المنزل.

عصير البرتقال والجزر

المكونات:

2 ثمرة برتقال.

جزرة متوسطة.

نصف كوب ماء بارد.

مكعبات ثلج حسب الرغبة.

طريقة التحضير: يغسل الجزر ويقطع إلى قطع صغيرة، ثم يوضع في الخلاط مع عصير البرتقال والماء، وتضرب المكونات حتى يصبح العصير متجانسًا، ويمكن تقديمه مباشرة.

عصير الفراولة والموز

المكونات:

كوب فراولة طازجة.

ثمرة موز.

نصف كوب لبن أو زبادي غير محلى.

قليل من الماء إذا احتاج الخليط.

طريقة التحضير: توضع الفراولة والموز واللبن في الخلاط، وتضرب المكونات حتى الحصول على قوام ناعم، ثم يقدم العصير فور تحضيره.

عصير البطيخ والنعناع

المكونات:

كوبان من البطيخ منزوع البذور.

أوراق نعناع طازجة.

قطرات قليلة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: يضرب البطيخ مع النعناع وعصير الليمون في الخلاط، ثم يقدم باردًا، ويمكن عدم إضافة السكر لأن البطيخ يحتوي على سكريات طبيعية.

عصير المانجو

المكونات:

ثمرة مانجو ناضجة.

نصف كوب ماء بارد.

مكعبات ثلج حسب الرغبة.

طريقة التحضير: تقشر المانجو وتقطع، ثم تخلط مع الماء حتى يصبح العصير ناعمًا، ويمكن تخفيفه بالمزيد من الماء حسب القوام المطلوب.

نصيحة مهمة للأمهات

يفضل تقديم الفاكهة كاملة بصورة منتظمة إلى جانب العصائر، لأن تناول الفاكهة كاملة يوفر الألياف بصورة أكبر من العصير. كما يفضل عدم إضافة السكر إلى العصائر المنزلية، والاكتفاء بحلاوة الفاكهة الطبيعية.

ويمكن تقديم العصير بعد عودة الطفل من المدرسة مع وجبة خفيفة متوازنة، مع الاهتمام بأن يظل الماء هو المشروب الأساسي خلال اليوم.