موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره أبو قير للأسمدة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الأهلي ضد أبو قير للأسمدة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مباريات المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق أبو قير للأسمدة، هو يحتل المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، حصدها من فوز وحيد وتلقى 3 خسائر.

ومن المقرر أن يدير اللقاء تحكميًا، حكم ساحة، محمد الغازي ويعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبدالله، سيكون في غرفة الفار، مصطفى الشهدي وأسامة عبد اللطيف.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، اليوم الثلاثاء، 15 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري

تنقل مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، على قناة أون سبورت.