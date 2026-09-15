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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قمة مصرية سعودية بالقاهرة اليوم.. الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يبحثان تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية

الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان
الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان

يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

 برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريمًا لصاحب السمو الملكي.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي الأمير محمد بن سلمان السعودية مصر جلسة مباحثات موسعة العلاقات الثنائية مصر والمملكة العربية السعودية

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