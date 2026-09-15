مقتل شخص بطلق ناري قرب فرانكفورت.. والشرطة الألمانية تطارد مشتبهًا به



لقي رجل يبلغ من العمر 60 عامًا مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، في مدينة ديتسنباخ بولاية هِسّن الألمانية، قرب فرانكفورت، في واقعة فتحت بشأنها الشرطة تحقيقًا للاشتباه في أنها جريمة قتل.



وبحسب بيان للشرطة الألمانية نقلته وسائل إعلام محلية، وقع الحادث في وقت متأخر من مساء الاثنين، عندما أبلغ مارة عن سماع أصوات دوي، قبل أن يعثروا على الرجل مصابًا بجروح خطيرة في منطقة تقاطع شارعي «شميت شتراسه» و«بابنهاوزر شتراسه» في ديتسنباخ.





ووصلت قوات الشرطة وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الرجل يعاني من إصابات تهدد حياته، وتم نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير متأثرًا بإصابته. وأكدت الشرطة أن القضية أصبحت من اختصاص شرطة مكافحة الجريمة التي بدأت إجراءات التحقيق الجنائي.



وعقب الحادث، أطلقت السلطات الألمانية عملية بحث واسعة عن شخص يُشتبه في احتمال تورطه في الواقعة، واستعانت خلال عمليات التمشيط بمروحية تابعة للشرطة، بالتزامن مع قيام فرق الأدلة الجنائية بفحص موقع الحادث وجمع الآثار التي يمكن أن تساعد في تحديد ملابسات إطلاق النار.



ووفق إفادات أولية لشهود، شوهد رجل يرتدي سترة سوداء وهو يغادر المكان عقب سماع أصوات إطلاق النار. إلا أن الشرطة شددت على أن هوية هذا الشخص وعلاقته بالواقعة لم تتأكد بعد، وأنه لا يزال من المبكر الجزم بكونه المشتبه به في إطلاق النار.



ولا تزال دوافع الجريمة والتسلسل الدقيق للأحداث مجهولين، فيما تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها للوصول إلى ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عنها.



ودعت الشرطة المواطنين الذين كانوا موجودين في المنطقة وقت الحادث أو لديهم معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق إلى التواصل مع شرطة مكافحة الجريمة على الرقم 069 8098-1234.