قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل شخص بطلق ناري قرب فرانكفورت.. والشرطة الألمانية تطارد مشتبهًا به
موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 15-9-2026
هل يجوز قراءة القرآن أثناء مشاهدة مسلسل أو فيلم؟.. أمين الفتوى يوضح
مفتاح نجاحي بعدم غيابي|مدرسة في شبرا تحول تعليمات الوزير لشعارات على أسوارها
الساعة 12 هتقلب 11.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد
رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا للهجوم على دول الجوار
احتجاجًا على مقتل أحد عناصرهم.. مسلحون حوثيون يقطعون الطريق الساحلي المؤدي إلى الخوخة
عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه
اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان
أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء.. ارتفاع الفول والسكر وتراجع المكرونة والزيوت
7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 15-9-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

يستعرض صدى البلد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعد ارتفاعه بنحو 50 قرشًا في البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

وارتفع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.890 جنيه للشراء و51.990 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 51.790 جنيه للشراء و51.890 جنيه للبيع.

وتراوحت أسعار الدولار في باقي البنوك بين 51.743 و51.800 جنيه للشراء، وبين 51.842 و51.900 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.

وجاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك كالتالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.890 جنيه للشراء، و51.990 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 51.800 جنيه للشراء، و51.900 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 51.788 جنيه للشراء، و51.928 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.770 جنيه للشراء، و51.870 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 51.760 جنيه للشراء، و51.860 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.750 جنيه للشراء، و51.850 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 51.743 جنيه للشراء، و51.842 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 50.970 جنيه للشراء، و51.070 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار اليوم عند 51.890 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.990 جنيه.

أقل سعر للدولار

سجل QNB الأهلي أقل سعر لشراء الدولار بين الأسعار الواردة عند 50.970 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.070 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي أسعار الدولار اليوم بنك التعمير والإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

الشاب امام المسجد

صوت الأذان هيرجع.. شاب يستغيث لفتح مسجد بعد شكاوى من الميكروفون

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وائل جمعة

سبب مفاجئ وراء استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الإيجار القديم

الإيجار القديم يتغير.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود والزيادة السنوية

رئيس الوزراء

تيسيرات حكومية جديدة تنعش ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهل الإجراءات على المواطنين

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد توجه بحزمة إجراءات لتحسين الخدمات بقرى الشب في باريس

محافظ الوادي الجديد

بحسب الأماكن الشاغرة.. محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الرابعة لتنسيق الثانوية العامة

من إسنا بدأت الحكاية.. «زينب» أول مأذونة بالأقصر تعقد قران أول عروسين وسط فرحة كبيرة

من إسنا بدأت الحكاية.. زينب أول مأذونة بالأقصر تعقد قران أول عروسين

بالصور

أحدث الماركات.. مزاد لبيع سيارات وبضائع جمركية بالإسكندرية والدخيلة ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد