سبب مفاجئ وراء استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

كشف وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، سبب استبعاد علي محمود من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح وائل جمعة في تصريحات إعلامية أن استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة جاء لأسباب فنية، مؤكدًا أن القرار يتعلق برؤية الجهاز الفني واختياراته للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، في المباراة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والعودة إلى الانتصارات، بعد تعثره في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان الأهلي قد رفع رصيده إلى 10 نقاط عقب التعادل مع المقاولون العرب، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة منذ انطلاق منافسات الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر شاشة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.