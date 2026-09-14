قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة الذخائر الجوية قريبا.. ونساند القطاع المدني ولا ننافسه
لميس الحديدي تفاجئ هاني فرحات بعرض تسجيل صوتي لوالده
إيران: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز
للأخذ بالثأر.. تفاصيل مقتل عم الفنان حمدي المرغني بطلق ناري
ثلاثي تحكيم مصري في دورة شمال إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بتونس
رئيس «العربية للتصنيع»: زيادة عدد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
استبعاد حكمي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر بالبريميرليج
لاعب باريس سان جيرمان يتحدى منافسيه على الكرة الذهبية: لم يقدم أحد موسما أفضل مني
الحكومة تكشف تفاصيل توجيه مدبولي بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
أسامة كمال: مصر وقعت 10 آلاف اتفاقية للبحث عن البترول.. وهذه الاتفاقيات يحكمها نظام صارم
الغرافة القطري يعلن ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر
الإيجار القديم يتغير.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود والزيادة السنوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبب مفاجئ وراء استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، سبب استبعاد علي محمود من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح وائل جمعة في تصريحات إعلامية أن استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة جاء لأسباب فنية، مؤكدًا أن القرار يتعلق برؤية الجهاز الفني واختياراته للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، في المباراة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والعودة إلى الانتصارات، بعد تعثره في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان الأهلي قد رفع رصيده إلى 10 نقاط عقب التعادل مع المقاولون العرب، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة منذ انطلاق منافسات الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر شاشة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وائل جمعة علي محمود أبو قير للأسمدة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

ترشيحاتنا

آيفون

صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة للتحويل بين الكليات

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

بالصور

إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%.. والصادرات تقفز إلى 27.2 مليار دولار

السيارات في تركيا
السيارات في تركيا
السيارات في تركيا

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد