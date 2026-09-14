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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
كريم عاطف

حققت فولكس فاجن الألمانية بداية قوية لسيارتها الكهربائية الصغيرة آي دي بولو، بعدما تجاوز حجم الطلبات على الطراز الجديد حاجز 30 ألف سيارة، في نتيجة فاقت التوقعات الأولية للشركة، خصوصا داخل السوق الألمانية.

وأكدت متحدثة باسم فولكس فاجن أن حجم الطلب على السيارة تجاوز المستويات التي كانت تتوقعها المجموعة، رغم أن الطراز لم يصل إلى صالات عرض الوكلاء إلا خلال الفترة الأخيرة، في حين بدأت الشركة استقبال طلبات الشراء منذ نهاية أبريل الماضي.

وكانت فولكس فاجن قد طرحت السيارة في البداية بفئة أكثر تجهيزا، مزودة ببطارية أكبر، ويزيد سعرها على 30 ألف يورو، قبل أن تتيح للعملاء منذ يوليو الماضي طلب الفئة الأساسية الأقل قوة والأصغر من حيث سعة البطارية، بسعر يقل قليلا عن 25 ألف يورو.

وتنتج فولكس فاجن السيارة الكهربائية في مصنع مارتوريل الإسباني بالقرب من برشلونة، ضمن استراتيجية المجموعة للاستفادة من الإنتاج الأوروبي منخفض التكلفة نسبيا، وطرح سيارات كهربائية بأسعار أقرب إلى متناول شريحة أكبر من المستهلكين.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الطلب بالتزامن مع الطاقة الإنتاجية المخطط لها أدى إلى زيادة فترات الانتظار أمام بعض العملاء، بينما تعمل على رفع معدلات الإنتاج تدريجيا، وتختلف مواعيد التسليم بحسب التجهيزات والمواصفات المطلوبة، في حين تتوفر بعض السيارات ذات المواصفات المحددة لدى الوكلاء للتسليم المباشر.

ولا يقتصر نجاح المشروع على "آي دي بولو" وحدها، إذ تجاوز إجمالي الطلبات المسبقة على السيارة والطرازات الشقيقة فولكس فاجن آي دي كروس، سكودا إيبيك وكوبرا رافال حاجز 100 ألف طلب.

وتسعى المجموعة من خلال هذه السيارات إلى تعزيز وجودها في سوق السيارات الكهربائية الاقتصادية، خصوصا مع تزايد المنافسة من الشركات الصينية.

كما تستعد فولكس فاجن لطرح سيارة كهربائية أرخص في 2027، تحمل مؤقتا اسم آي دي إيفري وان، بسعر يقترب من 20 ألف يورو، لتكون امتدادا لفكرة السيارة الصغيرة "أب" التي توقف إنتاجها عام 2023.

وتأتي هذه التحركات رغم تراجع إجمالي تسليمات المجموعة عالميا خلال النصف الأول من العام بنسبة 6.3% إلى أكثر من 4.1 مليون سيارة، بينما ارتفعت مبيعات سياراتها الكهربائية بالكامل في أوروبا بنسبة 8.4% لتصل إلى نحو 377 ألف سيارة.

فولكس فاجن الألمانية فولكس فاجن آي دي بولو السوق الألمانية فولكس

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آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

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آي دي بولو
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