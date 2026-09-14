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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العربي للتحول الرقمي: 57 مليون مستخدم للمحافظ الإلكترونية و2.22 مليار معاملة في 6 أشهر

اموال
اموال
عادل نصار

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، إن تجاوز معاملات المحافظ الإلكترونية 2 مليار معاملة خلال النصف الأول من عام 2024 جاء نتيجة تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر وتطبيق مبادرة التحول الرقمي.

وأضاف غنيم، في لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي، أصدر 3 رخص لبنوك رقمية، بالتعاون مع شركات المحمول، مع الاستفادة من تكنولوجيا الخدمات المالية «فنتك» في إنشاء المنصات والمحافظ الرقمية.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 تجاوز 57 مليون شخص، فيما بلغ عدد المعاملات نحو مليارين و220 مليون معاملة، بقيمة مالية للتحويلات والمدفوعات الرقمية بلغت نحو تريليونين و960 مليار جنيه.

وأكد أن هذا التطور يرفع نسبة الشمول المالي في مصر، التي تجاوزت 80%، كما يساعد ارتفاع المدفوعات الرقمية على دمج قطاعات كثيرة من الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع الرسمي، نتيجة اضطرار هذه القطاعات إلى التعامل رقميًا.

وتابع، أن المدفوعات الرقمية تساعد الحكومة على تطبيق منظومة الحوكمة الرقمية، بما يسهم إلى حد كبير في الحد من الفساد وتحقيق الشفافية والعدالة، مع وجود تحديات تحتاج إلى التعامل معها.
 

عبد الوهاب غنيم التحول الرقمي القطاع المصرفي

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