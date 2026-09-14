ترامب: النفط يتدفق عبر مضيق هرمز.. وعلى دول العالم تعويض أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النفط يواصل التدفق عبر مضيق هرمز، داعياً دول العالم إلى تعويض الولايات المتحدة عن تكاليف ما وصفه بـ"الصراع المفتعل " عقب انتهائه.

وأضاف ترامب -في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الاثنين- أن الدول التي قال إنها لم تقدم أي مساعدة لنا على الإطلاق يجب أن تتحمل جزءاً من تكلفة ما تقوم به الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها ستفعل ذلك.

وتابع: "نحن نفعل ذلك من أجل الآخرين أكثر بكثير مما نفعله من أجل أنفسنا، وقد فعلنا ذلك على مدى أجيال".، إن النفط يواصل التدفق عبر مضيق هرمز، داعياً دول العالم إلى تعويض الولايات المتحدة عن تكاليف ما وصفه بـ"الصراع المفتعل " عقب انتهائه.

وأضاف ترامب -في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الاثنين- أن الدول التي قال إنها لم تقدم أي مساعدة لنا على الإطلاق يجب أن تتحمل جزءاً من تكلفة ما تقوم به الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها ستفعل ذلك.

وتابع: "نحن نفعل ذلك من أجل الآخرين أكثر بكثير مما نفعله من أجل أنفسنا، وقد فعلنا ذلك على مدى أجيال".