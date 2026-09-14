جلسة حاسمة في برشلونة.. فليك وديكو يحددان مصير حمزة عبد الكريم

يستعد هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، لعقد جلسة مع ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، لمناقشة مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، في ظل عدم حصوله على فرص مشاركة كافية مع الفريق خلال الفترة الماضية.

اجتماع الحسم بشأن مستقبل حمزة عبدالكريم

وبحسب ما أوردته صحيفة «El Nacional» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تضع عبد الكريم ضمن قائمة المواهب الواعدة داخل النادي، وترى أن اللاعب قدم مستويات جيدة خلال الفرص التي حصل عليها، إلا أن قلة مشاركاته أصبحت محل نقاش داخل النادي.

وتسعى الإدارة الرياضية لبحث أسباب عدم حصول المهاجم المصري على فرصة أكبر، خاصة أن هناك قناعة بامتلاكه إمكانيات تؤهله للتطور والمنافسة، وهو ما يجعل مستقبله أحد الملفات التي يرغب ديكو في مناقشتها مع فليك.

وترى إدارة برشلونة أن عبد الكريم يتمتع بعدد من المميزات الهجومية، أبرزها القوة البدنية، والقدرة على التحرك داخل منطقة الجزاء، إلى جانب امتلاكه خصائص يحتاج إليها الفريق في الخط الأمامي.

ومن المنتظر أن يلعب الاجتماع المرتقب بين فليك وديكو دورًا مهمًا في تحديد مستقبل اللاعب خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كان سيحصل على فرص أكبر مع الفريق الأول.

وفي حال استمرار صعوبة حصول عبد الكريم على دقائق لعب منتظمة، قد تتجه إدارة برشلونة إلى خيار إعارته إلى نادٍ آخر، بهدف منحه فرصة المشاركة بشكل مستمر واكتساب الخبرات وتطوير مستواه، على أن يعود إلى النادي الكتالوني في وقت لاحق بصورة أكثر جاهزية.