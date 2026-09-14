تخفيض درجات القبول بمدارس الثانوي العام في شمال سيناء

خفّض محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم الإثنين، درجات القبول بالصف الأول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي (2026-2027) من الدورين معاً بواقع 5 درجات؛ ليكون الحد الأدنى للقبول 215 درجة بدلاً من 220 درجة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان -في بيان- أن قرار التخفيض يشمل جميع مدارس الثانوي العام بإدارات نخل، والحسنة، ورفح التعليمية، إلى جانب عدد من مدارس إدارتي العريش وبئر العبد التعليمية؛ حرصاً على مصلحة الطلاب وتلبية لرغبات أولياء الأمور لتوفير مناخ تعليمي مستقر.

وأوضح رضوان أن المدارس التي شملها القرار بإدارة العريش هي مدارس (أسماء بنت أبي بكر، والألفي، والسيدة زينب، وعلاء الريس) الثانوية بنات، ومدارس (أبو سلمة العسكرية، وعبد الخالق حسين، وحسام رفاعي) الثانوية بنين، فيما شمل القرار بإدارة بئر العبد مدارس (الروضة، وحسين سالم، وبالوظة، والشوحط، وسلمانة) الثانوية المشتركة.