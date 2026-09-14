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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زيوت غير متوقعة تمتلك فوائد خارقة.. أبرزها طرد الحشرات والتخلص من العرق

زيوت طبيعية
زيوت طبيعية
اسماء محمد

تمتلئ الطبيعة بأنواع عديدة من الزيوت الطبيعية التى تمتلك خصائص فريدة تغنينا عن الكثير من المستحضرات الصناعية كمبيدات الحشرات ومزيلات العرق والمهدئات.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” نعرض لكم أبرز فوائد الزيوت الطبيعية غير المنتشرة بشكل واسع.

زيت البرتقال


يُصنع زيت البرتقال من قشور ثمار الحمضيات ويمكن نشره في الهواء، أو وضعه موضعياً على الجلد (مع زيت ناقل)، أو حتى استخدامه كمنظف طبيعي في المنزل كما يعمل على:

قتل البكتيريا
تخفيف القلق
تخفيف الألم
قد يجعل زيت البرتقال بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس، لذا كن حذرًا عند استخدامه على بشرتك ثم الخروج.

زيت إكليل الجبل


ربما استخدمت إكليل الجبل لإضافة نكهة إلى بعض وصفاتك لكن استخدام زيت إكليل الجبل له فوائد إضافية أيضاً، مثل تحسين وظائف الدماغ ، وتعزيز نمو الشعر ، وتخفيف الألم والتوتر، وتحسين المزاج، وتقليل التهاب المفاصل .

يُعدّ زيت إكليل الجبل آمناً للاستخدام في العلاج العطري وعلى البشرة بعد تخفيفه بزيت ناقل يُنصح بتجنب استخدام زيت إكليل الجبل في حال الحمل أو الإصابة بالصرع أو ارتفاع ضغط الدم.

زيت البرغموت
 

يتميز هذا الزيت برائحة الفواكه والزهور، ويمكن استخدامه في جهاز التبخير أو تطبيقه موضعياً مع زيت ناقل (لكنه قد يجعل بشرتك حساسة لأشعة الشمس) ويمتلك الفوائد التالية:

تخفيف القلق
تحسين المزاج
خفض ضغط الدم


زيت خشب الأرز


يُعد زيت خشب الأرز، بخصائصه المضادة للأكسدة والبكتيريا، مكونًا شائعًا في طاردات الحشرات والشامبو ومزيلات العرق لرائحته الخشبية المميزة كما يُمكن استخدامه للمساعدة على النوم وتخفيف القلق .

يمكنك استخدام زيت خشب الأرز كعلاج عطري، وكذلك كعلاج موضعي ممزوج بزيت ناقل.

زيوت الزيوت الطبيعية زيت البرتقال زيت خشب الأرز زيت البرغموت

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