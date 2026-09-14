هاني فرحات: بدأت أقلل شوية من التوزيع.. حياتنا كلها في الطيارة

قال المايسترو هاني فرحات، إنّ كثرة الحفلات والارتباطات والسفر أثرت على الوقت الذي يخصصه للعمل في مجال التوزيع الموسيقي، موضحًا: "مظبوط، بدأت يعني غصب عني بدأت أقلل شوية، أشتغل في مشاريع معينة أنا عاوز أشتغل فيها علشان عاوز أوصل فيها لحاجة أو عاوز خطوة زيادة عن اللي احنا وصلنا له".

وأشار إلى أنّ طبيعة عمله تتطلب السفر بصورة مستمرة، قائلًا: "طبعاً الحفلات والسفر الكتير، خلي بالك حياتنا كلها في الطيارة"، وهو ما يجعل التفرغ للتوزيع أكثر صعوبة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ علاقته بالموسيقى مختلفة، فهو لا يتعامل معها باعتبارها شيئًا يصنعه بصورة تقليدية، قائلًا: "أنا مش بعمل مزيكا، هي زي ببقى نايم فأصحى أنا سامع حاجة"، موضحًا أنّه عندما تأتيه فكرة موسيقية يستيقظ سريعًا ويتوجه إلى الاستوديو الموجود في منزله حتى يكتب ما يسمعه، قائلًا: "أقوم بسرعة للأستوديو اللي في البيت يعني، أقوم أكتب".

وأكد أنّه يكتب النوتة الموسيقية لما يسمعه، وفي المقابل، أوضح أنّ كثيرًا من الملحنين لا يشترط أن يكتبوا النوتة، وإنما يقدّمون اللحن أو الـ"تيون"، مشيرًا إلى أنّ الملحن تأتيه الكلمات فيلحنها، ثم يسمّعها للمطرب أو المطربة، وبعد ذلك تنتقل إلى الموزع.

وأكد فرحات أنّ الموزع هو الشخص الذي يجب أن يكون قادرًا على كتابة النوتة، موضحًا: "الملحن مش مطلوب منه إنه هو يكتب، يكون بيعرف يكتب نوتة، مش مطلوب منه كده"، بينما "هنا الموزع هو اللي لازم يكون بيكتب نوتة".

وشرح طبيعة عمل الموزع بقوله: "الموزع هو المخرج"، معتبرًا أنّه يشبه مخرج السينما؛ فالموزع يتلقى أغنية بكلمات ملحّنة، ثم يقرر الشكل الذي ستخرج به، سواء كانت "مقسوم" أو "هاوس ميوزك" أو "بوب ميوزك" أو "كلاسيك" أو "رومانتيك".

جوهر عمل الموزع

وأوضح أنّ هذه الاختيارات تمثل جوهر عمل الموزع، تمامًا كما يتلقى المخرج فيلمًا مكتوبًا في صورة سيناريو، ثم يحوله إلى صورة وفق رؤيته وإحساسه بالمشروع، ويضع "الإنبوت" الخاص به فيه.