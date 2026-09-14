عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد ابنه بقميص الزمالك

احتفل عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاد نجله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك السعيد صورة تجمعه بنجله وكتب عبر الإستوري: “عيد ميلاد سعيد”.

أسبوع الهاتريك.. عبد الله السعيد ومارتينيلي يتصدران المشهد

وسجل السعيد «هاتريك» في شباك الميناء الجيبوتي، خلال مباراة إياب الدور التمهيدي للبطولة، ليضع الزمالك في المقدمة ويقوده إلى الفوز برباعية نظيفة، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، حيث يلتقي الفريق الأبيض مع الجيش الرواندي.

ولم يكن السعيد صاحب الهاتريك الوحيد خلال هذا الأسبوع، بعدما دخل البوسني إيرميدين ديميروفيتش، مهاجم شتوتجارت، تاريخ دوري أبطال أوروبا بتسجيل ثلاثة أهداف أمام فيكينج النرويجي، خلال أول 32 دقيقة، ليصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» في النسخة الحالية من البطولة، كما أصبح أول لاعب في تاريخ شتوتجارت يحقق هذا الإنجاز أوروبيًا.

وفي السعودية، احتفل البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب الهلال، بأول «هاتريك» في مسيرته بالدوري، بعدما هز شباك التعاون ثلاث مرات خلال 32 دقيقة، في الجولة السابعة من دوري روشن، ليحقق الإنجاز بعد ثلاث مباريات فقط مع الهلال في المسابقة.