شريف أشرف: دوري الموسم الماضي من أجمل بطولات الزمالك في تاريخه

أكد شريف أشرف، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي يُعد من أبرز البطولات في تاريخ القلعة البيضاء، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق اللقب في ظل قوة المنافسين والإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها.

وقال شريف أشرف، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الكلام المظبوط»: «بطولة الدوري الموسم الماضي من أجمل بطولات الدوري اللي كسبها الزمالك في تاريخه».

وأضاف: «كان من الصعب جدًا تاخد بطولة بالشكل ده مع منافسين أقوياء عندهم كل الإمكانيات وأعلى منك، فالزمالك لما يكسب منهم بطولة بالشكل ده، دي حاجة جمهور الزمالك مش هينساها».

وأوضح نجم الأهلي والزمالك السابق أن قيمة البطولة لا تتوقف فقط على التتويج باللقب، ولكن أيضًا على الظروف التي حقق فيها الزمالك هذا الإنجاز، في ظل المنافسة القوية وامتلاك المنافسين لإمكانيات كبيرة.

واختتم شريف أشرف تصريحاته بالتأكيد على أن الطريقة التي حسم بها الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي ستظل عالقة في ذاكرة جماهير النادي، باعتبارها بطولة جاءت في ظروف صعبة وأمام منافسين أقوياء.