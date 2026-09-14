متحدث مجلس الوزراء: حظر قطع الأشجار نهائياً

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مشددة وقاطعة لجميع المحافظين والأجهزة التنفيذية بكافة المحافظات، تقضي بالحظر التام والنهائي لقطع الأشجار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «مساء جديد» على قناة «المحور»، أنه في حال وجود حالة ضرورة قصوى تستدعي التعامل مع أية أشجار متواجدة، يُحظر اتخاذ أي قرار فردي، ويجب الرجوع المباشر والتنسيق المسبق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لبحث البدائل الأنسب، وفي مقدمتها نقل الأشجار بدلاً من قطعها.

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن وقائع القطع السابقة جاري التعامل معها حالياً وبحثها ودراستها للوقوف على أسبابها ومحاسبة المتسببين فيها، مؤكداً أن الحكومة تحركت عبر إطلاق حزمة من القرارات والمحاور الإلزامية التي تم تعميمها على جميع المحليات وقيادات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية لضمان الالتزام الكامل بالقانون.