مش الكركديه والدوم.. أعشاب غير متوقعة تخفض ضغط الدم

يعتمد الكثير منا على تناول أطعمة محدودة لخفض ضغط الدم فى حين أن هناك العديد من من الألأعشاب التى تساعد فى علاج هذه المشكلة بسرعة ويمكن إضافتها للطعام والشراب بسهولة.

نكشف في السطور التالية أبرز الأعشاب التى تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لما جاء فى موقع health.



الحبهان

تحتوي بذور الهيل أو الحبهان على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات تُساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية وقد وجدت إحدى الدراسات انخفاضًا طفيفًا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مع تناول مكملات الهيل وقد يرجع ذلك إلى دوره في حجب قنوات الكالسيوم وتحفيز إنتاج أكسيد النيتريك، وكلاهما يدعم تدفق الدم بشكل صحي.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول 3 جرامات من بذور الهيل المطحونة يومياً لمدة 3 أشهر قد يكون آمناً وفعالاً.



الكركم



يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب يساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الأوعية الدموية كما يدعم الكركمين مرونة الأوعية الدموية ووظائفها الصحية، مما قد يساعد في الحفاظ على تدفق الدم بشكل سليم وخفض ضغط الدم ورغم تباين نتائج الدراسات، تشير بعضها إلى أن الكركم

الزنجبيل



يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على خفض ضغط الدم. ويعمل عن طريق تحسين الدورة الدموية، وإرخاء الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب. وتشير الدراسات إلى أن تناول مكملات الزنجبيل قد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ و تشير الدراسات إلى أن الجرعة اللازمة لإدارة ضغط الدم هي 3 جرامات أو أكثر من مسحوق الزنجبيل يوميًا.

