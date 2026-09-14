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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: زيارة محمد بن سلمان لمصر في هذا التوقيت بالغة الأهمية

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود زيدان

أكد الإعلامي عمرو أديب أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى مصر غدًا صباحًا، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن الزيارات المتبادلة بين مصر والسعودية عادة ما توصف بأنها زيارات طبيعية تهدف إلى تبادل الآراء وتعزيز أواصر التعاون، إلا أن الزيارة الحالية تحديدًا تحمل أهمية استثنائية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تحتاج، في ظل الظروف الراهنة، إلى التوطيد والتنسيق بكل الأشكال.

وأضاف: «إذا ما كانش في وقت للتنسيق، فده أهم وقت للتنسيق»، مشددًا على أن البلدين يمران بمواقف وظروف تتطلب تنسيقًا كبيرًا وتعاونًا عظيمًا.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد حضورًا للقوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن ذلك يتطلب من مصر والسعودية الموازنة والمساهمة وتقديم الكثير، معتبرًا أن اللقاء بين قيادتي البلدين يمثل فرصة مهمة في هذا التوقيت.

وأوضح أديب أن التنسيق المصري السعودي لا يقتصر على اللقاءات المباشرة، وإنما يشمل أيضًا الاتصالات الهاتفية والاتصالات على مستوى وزراء الخارجية وغيرهم، إلا أن اللقاء الحالي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد التطورات التي شهدها باب المندب ومضيق هرمز، إلى جانب حالة السيولة التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن الأحداث الأخيرة أثبتت ضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية، موضحًا أن التصورات السياسية التي كانت تراهن على تدخل الولايات المتحدة أو غيرها لم تعد كافية، قائلًا إن ما حدث في الحرب الأخيرة أثبت أن «أنت الذي تستطيع أن تدافع عن نفسك بحق»، وأن ذلك يتطلب توفير كل الإمكانيات اللازمة.

أخبار توك شو مصر السعودية عمرو أديب

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